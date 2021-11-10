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Dünya Hazımsız Yunanistan rotayı Afrika'ya çevirdi
Dünya

Hazımsız Yunanistan rotayı Afrika'ya çevirdi

Türkiye'nin son yıllarda Afrika'da artan diplomatik nüfuzundan ve kıtadaki etkin rolünden endişelenen Yunanistan, hazımsızlık örneği göstererek Afrika'daki faaliyetini artırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 12:40:00 - 2021-11-10 12:41:05
Hazımsız Yunanistan rotayı Afrika'ya çevirdi

Türkiye'nin afrika'daki etkin konumu hazımsız yunan'ı harekete geçirdi. Yunanistan’ın Sahra Altı Afrika’ya açılımı birkaç yıldır dış politika önceliklerinin dışında yer alıyordu. Ancak Türkiye’nin Afrika'da artan diplomatik nüfuzu ve kıtadaki etkin rolü Yunanistan’ı endişelendirdi.

Atina, Türkiye’nin Afrika’daki atılımlarını yakın markaja aldı, dümeni “yaşlı” kıtaya kırdı.

Yunan gazete: Diplomasimiz Afrika'yı keşfediyor

Atina, Afrika’nın ekonomik büyüme için en büyük potansiyele sahip kıta olduğuna inanıyor.

Yunan hükümeti vakit kaybetmeden bir dizi Afrika ülkesine ziyaret planladı.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ilk ziyaretini geçen hafta Ruanda’ya yaptı.

Yunan Kathimerini gazetesi Dendias’ın Ruanda ziyaretindeki gelişmeleri "Diplomasimiz Afrika'yı "keşfediyor" manşetiyle duyurdu.

Ruanda ile en son ikili anlaşmayı 1986’da imzalayan Yunanistan, Dendias’ın ziyareti sırasında 2 İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzaladı.

Yunanistan, ayrıca Ruanda’ya toplam 530 bin koronavirüs aşısı bağışladı.

Yunan Dışişleri Bakanı "Afrika dünyanın itici gücü olacak" açıklamasını yaptı.

Yunan basınına göre Dendias, Ruanda’yı birçok yönden örnek ülke gördüğü için Afrika'ya açılan kapı olarak seçti.

Türkiye dikkat çekiyor

Yunan basınında yer alan haberlerde daha önce sadece 12 Afrika ülkesinde büyükelçiliği bulunan Türkiye'nin, kıtadaki büyükelçilik sayısının 43'e yükselttiğine dikkat çekildi.

Yunan Bakan Dendias'ın samimi işbirliği ilişkileri kurma çabalarının bir sonraki durağı, Gana olacak.

Ardından Dendias, bir Yunan büyükelçiliğinin açılmasının beklendiği Senegal’i ziyaret edecek.

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