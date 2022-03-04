Hazımsız Yunan spikerden Türkiye'ye küstah suçlama

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"Türk Savunma Sanayii" hakkında yaptığı analizlerle tanınan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaşı Türkiye'ye bağlayarak akla ziyan ifadeler kullandı.

"Yunanistan, Rusların böylesine açık bir işgalini destekleyemez veya yüceltemez çünkü Türkiye meselesi var" diyen Theodoratos, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşını fırsat bilerek Ege adaları üzerinde uçuşlar yaptığını iddia etti.

Türkiye'ye küstah suçlama

Türkiye'yi "işgalci" ve "soykırımcı" olmakla suçlayarak küstah sözler sarfeden Theodoratos, "Türkiye tıpkı Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı gibi KKTC'de işgalci bir güçtür" dedi.

Türkiye'nin Suriye'de ve Irak'ta masum sivilleri öldürdüğü yalanını ortaya atan Yunan spiker şöyle devam etti:

"Kürt direnişini (PKK-YPG-PYD) kendi içinde en acımasız şekilde çökerten Türkiye'dir. Kim davet etmiş olursa olsun Libya'yı da işgal eden devlet Türkiye'dir. Bahaneler çağı çok daha tehlikeli bir şeye güncellendi. Aynı ittifakta müttefikimiz olan Türkiye, bugün Ukrayna savaşına bizden daha çok karışıyor."

Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı "Bayraktar TB2 SİHA"lar ile savaşın kilit ülkelerinden birisi haline geldiğini vurgulayan Theodoratos, sözlerinin devamında Türkiye-Ukrayna arasındaki savunma işbirliklerine değindi.

Theodoratos, Ukrayna'yı işgal etmeye kalkan Rusya ile Türkiye'yi bir tutarak "Türkiye ve Rusya aynı suçlardan dolayı yargılanmalıdır" diye konuştu.

Rusya ve Türkiye'nin etki alanlarını genişletmek istediğini ileri süren Yunan spiker, "Kaybettikleri toprakları yeniden fethetmek için askeri şiddeti ve zorbalığı önlerine koydular. Bu durum biz Yunanları alarma geçirmeli" dedi.