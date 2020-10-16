Hazımsız Yunan spiker böyle itiraf etti: Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım uygulayamaz

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Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım uygulama ihtimali hakkında konuştu.

Türkiye'nin yaptırım tehditlerini ciddiye almadığını ve AB ile alay ettiğini söyleyen Yunan spiker, "Türkiye sadece ekonomik temelde yapılacak olan sözde yaptırımlara önem göstermedi. Tüm AB kurumlarına acil çağrı yapmalı ve Türkiye'ye derhal yaptırım uygulanmalı" dedi.

AB Türkiye'ye yaptırım uygulayamaz

Avrupa Birliği'ne diz çöktüren Türkiye'nin gücü ve etkisi karşısında adeta kuduran Yunan spiker, "Şimdi tepki vermenin yolunu da düşünmemiz gerekiyor, çünkü mesele sadece Oruç Reis değil. Sadece Kapalı Maraş değil, aynı zamanda Türkiye'nin bize karşı harekete geçmeye hazırlandığı bir dizi başka hareket. Türkiye'nin istikrarı bozan taktiklerine, hedeflerine ve eylemlerine ve planlarına karşı dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama ihtimalinin olmadığını itiraf eden Yunan spiker, "Avrupa Birliği Türkiye'nin lehine çalışıyor. Şuan yaptırım beklediğimiz tek yer CAATSA yasası nedeniyle ABD tarafından gelecek olan yaptırımlar. Tabii ki Doğu Akdeniz'de olanlarla ilgili değil, Türkiye'nin Rusya'dan alınan S400 hava savunma sistemlerini etkinleştirmesinden kaynaklı" dedi.

3 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine değinen Yunan spiker, "Trump veya Biden seçimleri kazandığında Türkiye'nin bundan yararlanmak için acele etmesi gereken bir zaman boşluğu olacak." yorumunu yaptı.