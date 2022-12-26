Hazımsız Orhan Bursalı, hasetinden çatlıyor! Daha beter ol e mi

Cumhuriyet'in felaket tellalı yazarı Orhan Bursalı, en iyi bildiği işi yapıp yine karanlık tablo çizdi. İktidarın Katar ve BAE’den gelecek birkaç milyar doların peşine düştüğünü iddia eden Bursalı, manipülatif yazısında şunları kaydetti:

"(...) Daha kriz derinleşmeden, ülke ekonomisine, yöneticilerine güveni olmayanlar paralarını dolara tahvil etmeye başlamışlardı. Her zaman tasarruf sahiplerinin önemli bir dolar birikimi var bankalarda. Şu anki, özel ve şirketlerin toplam döviz mevduatı 240 milyar dolar.

Bu büyük para! Düşünün, iktidar Katar’dan, BAE’den gelecek birkaç milyar dolarlık borç için kiraladığı onlarca limanı 49 yıllığına uzatıyor!

Tabii, 240 milyar dolara, yine güven sıfır olduğu için ülke dışındaki bankalarda tutulan milyarlarca doların miktarını bilmiyoruz. Buna bir de evlerde ve kasalarda tutulan ve hiç bilmediğimiz milyarlarca doları da ekleyin. (...)"