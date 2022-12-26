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Medya Hazımsız Orhan Bursalı, hasetinden çatlıyor! Daha beter ol e mi
Medya

Hazımsız Orhan Bursalı, hasetinden çatlıyor! Daha beter ol e mi

Cumhuriyet'in felaket tellalı yazarı Orhan Bursalı, en iyi bildiği işi yapıp yine karanlık tablo çizdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 13:02:00 -
Hazımsız Orhan Bursalı, hasetinden çatlıyor! Daha beter ol e mi

Cumhuriyet'in felaket tellalı yazarı Orhan Bursalı, en iyi bildiği işi yapıp yine karanlık tablo çizdi. İktidarın Katar ve BAE’den gelecek birkaç milyar doların peşine düştüğünü iddia eden Bursalı, manipülatif yazısında şunları kaydetti:

"(...) Daha kriz derinleşmeden, ülke ekonomisine, yöneticilerine güveni olmayanlar paralarını dolara tahvil etmeye başlamışlardı. Her zaman tasarruf sahiplerinin önemli bir dolar birikimi var bankalarda. Şu anki, özel ve şirketlerin toplam döviz mevduatı 240 milyar dolar.

Bu büyük para! Düşünün, iktidar Katar’dan, BAE’den gelecek birkaç milyar dolarlık borç için kiraladığı onlarca limanı 49 yıllığına uzatıyor!

Tabii, 240 milyar dolara, yine güven sıfır olduğu için ülke dışındaki bankalarda tutulan milyarlarca doların miktarını bilmiyoruz. Buna bir de evlerde ve kasalarda tutulan ve hiç bilmediğimiz milyarlarca doları da ekleyin. (...)"

 

 

 

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Yorumlar

OMUT

Bu gibi kalemşerler ahlaksız karaktersiz yalancılar fitne fesat bunlarda ve sürekli karıştırıp Türkiye'yi bulandırıp fitne çıkarmak istiyorlar Bunlar kıskanıp Türkiye'yi eski günlerine döndürmek istiyorlar ve eskiden bu limanlar trilyonlarca para zarar ediyordu Şimdi milyarlarca dolar kasaya girince çıldırıyorlar . Siz gidin CHP'yi savunmaya devam edin sürekli yüzde onlardan % 10 larda %20'lerde dolaşsın inşallah.

Başçavuş

Bunlar Tarihi Geçmiş Gazeteciler Düne Kadar Bu Ülkeyi IMF Çiler Yönetiyordu Abd Ye Gitmelerinin Sebebi Bu IMF den Para Almak ABD ye Kul Okle Olmak Bunların Derdi Bu
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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