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Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı Diriliş Osman’da mı oynayacak? Diriliş Osman oyuncuları kim?

Diriliş Ertuğrul’unyerine başlaması beklenen Diriliş Osman'da Osman Bey’e Burak Özçivit hayat verecek. Diriliş Osman dizisi oyuncuları kim olacağı merak edilirken, Halka dizisinde Bahar Berkes karakterini canlandıran Hazal Subaşı'nın Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda yer alacağı iddia edildi. 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Hazal Subaşı, Elidor Miss Turkey yarışmasında 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri çeken bir isim. Peki Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı nereli ve kaç yaşında? Hazal Subaşı hangi dizilerde oynadı?

27 Haziran 2019 Perşembe 10:56
Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı Diriliş Osman’da mı oynayacak? Diriliş Osman oyuncuları kim?

Diriliş Ertuğrul’unyerine başlaması beklenen Diriliş Osman'da Osman Bey’e Burak Özçivit hayat verecek. Diriliş Osman dizisi oyuncuları kim olacağı merak edilirken, Halka dizisinde Bahar Berkes karakterini canlandıran Hazal Subaşı'nın Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda yer alacağı iddia edildi. 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Hazal Subaşı, Elidor Miss Turkey yarışmasında 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri çeken bir isim. Peki Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı nereli ve kaç yaşında? Hazal Subaşı hangi dizilerde oynadı?

Hazal Subaşı kimdir?

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve başrol oynamıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı boğa burcudur.

Hazal Subaşı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Halka (Bahar) (TV Dizisi)

2018 – Bir Umut Yeter (Elif) (TV Dizisi)

2016 – Adını Sen Koy (Zehra) (TV Dizisi)

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:56
  1. İzmir
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