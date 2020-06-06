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Aktüel

Hayvansevere tehtidler savuran kişiye 30 gün uzaklaştırma kararı verildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşanan hayvansevere tehdit olayı ile ilgili olarak Edremit Kaymakamlığı bir basın açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 18:18:10 -
Hayvansevere tehtidler savuran kişiye 30 gün uzaklaştırma kararı verildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşanan hayvansevere tehdit olayı ile ilgili olarak Edremit Kaymakamlığı bir basın açıklaması yaptı. Şüpheli S.A.’ya 30 gün uzaklaştırma verildi


Edremit Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada “Altınkum Mahallesi 3019 sokakta ikamet eden ve bölgede yaşayan sokak hayvanlarını besleyen Z.T isimli şahıs ile komşusu olan S.A arasında sokak hayvanlarını besleme konusuyla alakalı sözlü olarak tartışma çıktığı, S.A isimli şahsın sokak hayvanlarını besleyen komşusu Z.T isimli şahsa tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu, Z.T isimli şahsın kendisini tehdit ve hakaret eden komşusunun konuşmalarını videoya aldığı, Müşteki Z.T isimli şahsın şikayeti üzerine, şüpheli S.A isimli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayıca Bölge Polis Merkezi tarafından şüpheli S.A hakkında önleyici tedbirler kapsamında res’en 30 gün süre ile uzaklaştırma kararı verilmiştir.” Denildi.

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