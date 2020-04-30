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Ekonomi

Hayvansal ürün ithalatında gerekli veteriner sağlık sertifikasına "Kovid-19" düzenlemesi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:51:52 -
Hayvansal ürün ithalatında gerekli veteriner sağlık sertifikasına "Kovid-19" düzenlemesi

ANKARA (AA) - Hayvansal ürün ithalatında, ithalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişiden talep edilen "orijinal veteriner sağlık sertifikası", 3 ay içinde resmi otorite tarafından gönderilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 nedeniyle hayvansal ürünlerin ithalatında, ithalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişiden talep edilen belgelerden "orijinal veteriner sağlık sertifikası"na ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların etkisiyle "orijinal veteriner sağlık sertifikası"nın sunulamaması halinde, 3 ay içinde resmi otorite tarafından bu belgenin renkli taranmış nüshasının elektronik ortamda gönderilmesiyle kontrole ilişkin diğer işlemler tesis edilecek.

Bu süre gerektiğinde bakanlıkça uzatılabilecek.




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