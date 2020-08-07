Hayvansal üretim istatistikleri

ANKARA (AA) - Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısı, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,2 artarak 18 milyon 615 bine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı haziranda Aralık 2019'a göre yüzde 4,2 artışla 18 milyon 615 bine ulaştı. Bu dönemde sığır sayısı yüzde 4,2 yükselişle 18 milyon 426 bin, manda sayısı yüzde 2,5 artışla 189 bin olarak tespit edildi.

Küçükbaş hayvan sayısı Aralık 2019-Haziran 2020 döneminde yüzde 13,6 yükselerek 55 milyon 63 bine çıktı. Söz konusu dönemde koyun sayısı yüzde 14,6 artarak 42 milyon 713 bin, keçi sayısı da yüzde 10,2 yükselerek 12 milyon 351 bin oldu.







