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Yerel Hayvanlarını aramak için evden çıkmıştı! 84 yaşındaki kadından acı haber geldi
Yerel

Hayvanlarını aramak için evden çıkmıştı! 84 yaşındaki kadından acı haber geldi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Hayvanlarını aramak için evden çıkmıştı! 84 yaşındaki kadından acı haber geldi

Muğla’nın Yatağan ilçesinde 2 Haziran’dan bu yana haber alınamayan Gülayşe Çoban, evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki terk edilmiş köyde ölü bulundu.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde otlattığı hayvanları aramak için evden çıkan 84 yaşındaki Gülayşe Çoban’ın cansız bedenine ulaşıldı.

 

Yatağan ilçesine bağlı Yava Mahallesi'nde yaşayan Gülayşe Çoban, otlattığı hayvanları aramak için 2 Haziran'da evden çıktı. Çoban'dan haber alamayan yakınları, bölgede kendi imkanlarıyla arama yaptı. Çoban'ı bulamayan yakınları, ertesi gün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

 

4 dron ile arama yapıldı

Arama çalışmalarına; 15 kişilik Datça Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekibi, jandarma ekipleri, jandarma iz takip köpeği, 6 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri ile 4 dron ile arama yapıldı. Aramalara mahalleli de destek verdi. Çoban, bugün Çavuşlar mevkisinde, evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki terk edilmiş köyde ölü bulundu. Çoban'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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