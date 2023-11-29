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Hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara verip hipnoz ediyordu! O doktor hakkında flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2023-11-29 13:04:00 -
Hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara verip hipnoz ediyordu! O doktor hakkında flaş gelişme

İstanbul’da bir klinikte, hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara verip hipnoz ederek onlarla ailelere ‘cinsel istismar’ tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu hakkında 96 yıldan 972 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul’da bir klinikte, hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara verip hipnoz ederek onlarla ailelere ‘cinsel istismar’ tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu, doktorun eşi ve beraberindeki 4 şahıs hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İddianamede Süleyman Salih Zoroğlu’nun 21 kez “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”, 21 kez “Eziyet”, 4 kez “İftira”, 2 kez “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, 2 kez “Şantaj”, 2 kez “Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme”, 1 kez “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme” 1 kez “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme” suçlarından toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan diğer 5 şüpheli hakkında da değişen oranlarda hapis cezası istendi.

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