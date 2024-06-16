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Yaşam Hayvanını terk eden yandı
Yaşam

Hayvanını terk eden yandı

Yeniakit Publisher
2024-06-16 20:39:00 -
Hayvanını terk eden yandı

Yeni düzenlemeyle birlikte hayvanı terk eden veya hayvanları toplayıp başka bir ilçenin sınırlarına veya ormanlık alanlara bırakan kişilere verilen para cezasının 10 kat artırılarak 50 bin liraya çıkarılması tahmin ediliyor.

Ak Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı sahipsiz ve başıboş hayvanlarla ilgili 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanun teklifinde sona gelindi. Düzenlemede yeni detaylar ortaya çıktı.

REHABİLİTE EDİLEMEYEN KÖPEKLER UYUTULACAK

"Sahipsiz sokak hayvanı" tanımının yapıldığı teklifte, sokaklardaki başıboş köpeklerin yakalanması ve kısırlaştırılması ile ilgili hükümler belirlendi. Buna göre, saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpekler öncelikli olarak toplanacak ve barınaklara alınacak. Rehabilite edilemeyen ve bir ay içinde sahiplendirilmeyen köpekler uyutulacak.

ZARARSIZ KÖPEKLERE DOKUNULMAYACAK

Mahallelerde bulunan vatandaşların bildiği, baktığı ve beslediği zararsız köpeklere ise eğer kısırlaştırılmışsa dokunulmayacak. Kısır olmayanlar ise kısırlaştırıldıktan sonra bulundukları yerde kalmayı sürdürecek.
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HAYVANI TERK EDENLERE 50 BİN LİRA PARA CEZASI

Teklif metnine eklenen maddelerle yeni para cezaları da uygulanacak. Şanlıurfa örneğinde olduğu gibi hayvanları toplayıp başka bir ilçenin sınırlarına veya ormanlık alanlara bırakanlara hayvan başına 50 bin TL para cezası verilecek.

Teklifin Kurban Bayramı sonrası önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması ardından muhalefetle paylaşılması ve ardından Meclis Başkanlığına verilmesi öngörülüyor.

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