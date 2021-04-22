Hayvancılık destek ödemeleri ne zaman?
Hayvancılık destekleri ne zaman yatırılacak? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli merakla beklenen hayvancılık desteğinin ne zaman ödeneceğine ilişkin açıklama yaptı. Peki, hayvancılık desteği ne zaman ödenir?
Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılıkla ilgilenene vatandaşlara destek ödemesi sağlıyor. Söz konusu desteğin ne zaman yatırılacağı merak ediliyordu. Konu hakkında merakla beklenen açıklama geldi.
Hayvancılık destek ödemeleri ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün besicimizin hesabına yatırıyoruz" dedi.