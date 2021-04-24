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Ekonomi Hayvancılık desteğinin ödenmesine başlandı
Ekonomi

Hayvancılık desteğinin ödenmesine başlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesinin dün saat 17.00 itbarıyla besicilerin hesabına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 01:56:00 -
Hayvancılık desteğinin ödenmesine başlandı

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada 676 bin yetiştiriciye 3 milyon 314 bin 449 baş buzağı için 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 lira, 10 bin 449 yetiştiriciye 82 bin 303 baş dişi manda için 24 milyon 42 bin 550 lira ve 8 bin 253 yetiştiriciye 29 bin 326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 lira destek ödemesi yapılacağını kaydetti.

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