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Aktüel Hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılınca yakalandı
Aktüel

Hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılınca yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:08:16 -
Hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılınca yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hayvanat bahçesindeki barınağından kaçan maymun, ağaçtan elektrik tellerine atlayınca akıma kapılarak düştü.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi sakinlerinden 26 yaşındaki "Sarı" isimli kapuçin maymunu, açık barınaktan kaçtı.

Ağaçlara tırmanarak hayvanat bahçesinden dışarıya çıkan maymun, elektrik tellerine atlayınca akıma kapıldı.

Yere düşerek yaralanan maymun, hayvanat bahçesinin veterinerleri tarafından tedavi altına alındı.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Genel Müdür Yardımcısı Simge Çelik Atasoy, yaptığı açıklamada, bu sabah 1'i dişi 3 maymunun açık barınaklarına alındığını söyledi.

Maymunlardan erkek olan 2'sinin yemek verilmesiyle barınağa döndüğünü, fakat Sarı isimli dişi maymunun hayvanat bahçesinin dışına çıktığını anlatan Çelik, "Daha sonra tellerde dolaşırken elektrik çarpması nedeniyle düştü. Öldüğü yönünde haberler çıkmış ama ölmedi. Şu an sağlıklı bir şekilde yaşıyor." diye konuştu.

Simge Çelik Çelik, maymuna gerekli müdahalenin yapıldığını, hayvanın herhangi bir sıkıntısının olmadığını dile getirdi.

Hayvanat bahçesi çalışanları olarak bu tarz olaylara alışkın olduklarına dikkati çeken Çelik, "Bu tarz durumlar için yakalama ekiplerimiz bulunuyor. Her ay hayvan kaçmış gibi tatbikatımızı yapıyoruz zaten. Bu olay da bu ayın tatbikatı oldu açıkçası. Çok kısa sürede yakalandı hayvan." ifadesini kullandı.

Simge Çelik Çelik, maymun Sarı'nın yarın ziyaretçi görüşüne çıkacağını da sözlerine ekledi.

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