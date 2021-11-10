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Dünya Hayvanat bahçesinde alarm! Aslanların koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünya

Hayvanat bahçesinde alarm! Aslanların koronavirüs testi pozitif çıktı

Singapur'da bir hayvanat bahçesinde öksürük ve hapşırma gibi belirtiler gösteren dört Asya aslanına yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 17:33:00 -
Hayvanat bahçesinde alarm! Aslanların koronavirüs testi pozitif çıktı

Singapur'da öksürük, hapşırma ve halsizlik gibi hastalık belirtileri gösteren dört Asya aslanının koronavirüs testi pozitif çıktı. Aslanların virüsü yakın zamanda koronaya yakalanan personellerden kapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Straits Times'ın haberine göre, Hayvan ve Veterinerlik Hizmetleri Singapur Gece Safarisi'nde bulunan dört Asya aslanının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hastalık belirtileri üzerine test yapıldı

Ulusal Parklar Kurulu'na bağlı olarak hizmet veren Hayvan ve Veterinerlik Hizmetleri, söz konusu dört Asya aslanının Cumartesi günü, Singapur Hayvanat Bahçesi'nde bulunan bir Afrika aslanının ise Pazartesi günü öksürük, hapşırma ve halsizlik gibi hafif hastalık belirtileri gösterdiğini duyurdu.

Koronaya yaklanan personele temas etmiş

Aslanların yakın zamanda, hastalığa yakalanmış personellerle temas ettiği öğrenildi. Habere göre, AVS Hayvanlar ve Kuşlar Yasası gereğince Mandai Yaban Hayatı Grubu'na dokuz Asya ve beş Afrika aslanının kendi yuvalarında karantina altına alınmaları konusunda talimat verdi. Öte yandan hastalık belirtileri gösteren Afrika aslanı için ise testler devam ediyor.

 

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