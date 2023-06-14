Hayvana işkence eden kesimhane görevlilerinin cezası! 'İslam'da Hayvan Hakları' kitabının özetini çıkaracaklar

Adana'da büyükbaş bir hayvanı kesmeden önce eziyet eden görevliler hayvana işkence etmek suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Et ve Süt Kurumu’nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı’ndaki kombinasında kesime hazırlanan bir büyükbaş huysuzlandı. Görevliler hayvana müdahale ederek yere yatırdı. Hayvanın sakinleşmemesi üzerine kombinadaki personel M.A.T. ve İ.G., başına sopayla defalarca vurarak bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı. Bu görüntüler üzerine iki zanlı gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinde hayvan huysuzluk yaptığı için onu sakinleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifade verdi. Zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hakim iki zanlıya 15 gün boyunca hayvan pisliği temizleme ve İslam'da Hayvan Hakları isimli kitabı okuyup özetini mahkemeye sunma cezası verdi.

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