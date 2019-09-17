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Hayvan pazarında cinayet işleyen sanığa müebbet!

Eskişehir'de geçen ay hayvan pazarında tartıştığı kişiyi tüfekle vurmak isterken bir çocuğun ölümüne, iki kişinin yaralanmasına neden olan sanık, müebbet hapse mahkum edildi.

17 Eylül 2019 Salı 13:07
Hayvan pazarında cinayet işleyen sanığa müebbet!

Eskişehir'de, hayvan pazarında husumetli olduğu kişiye av tüfeğiyle ateş etmek isterken bir çocuğu öldüren, iki kişiyi de yaralayan sanık müebbet hapisle cezalandırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Hüseyin Murat Tür (53), olayda ölen Özgür Kaya'nın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan Tür, daha önce yaptığı savunmalarda gerçekleri anlatmadığını öne sürerek suçlamayı reddetti.

Vurulan çocuğu tanımadığını belirten Tür, "Eşimi çok sevdiğim için bugüne kadar olayı sakladım, avukatıma da gerçeği söylemedim. Pazar yerinde tüfekle ateş eden kişi ben değil, eşimdi. Olaydan sonra boş araziye giderek tüfekle bir el ateş ettim. Suçu üstlenmek istedim. Eşim arkamda durmadığı için olayı itiraf ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti sanığı "olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapse mahkum etti.

Eskişehir'de geçen yıl aralık ayında, Uluönder Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında Hüseyin Murat Tür ile Metin Tiftik (37) arasında tartışma çıkmıştı. Tür, aracından aldığı tüfekle Tiftik'e doğru ateş etmiş ancak olay yerinde bulunan 14 yaşındaki Özgür Kaya başından vurularak hayatını kaybetmişti. Tüfekten çıkan saçmalarla Ahmet Kıllıoğlu ve Rafiye Tiftik yaralanmıştı. Gözaltına alınan Hüseyin Murat Tür, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 13:07
  1. Eskişehir
  2. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Hüseyin Murat Tür ile Metin Tiftik
  4. Özgür Kaya
  5. ceza

YORUM YAZ

  • hercaihercai42 dk önce
    Savunmaya bak ya huu! Esini cok sevdigi icin, tufegi onun cektigini aciklamamis. Adam yalan makinasi!

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