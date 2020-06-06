Hayvan hırsızlarına suçüstü

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Esence Mahallesi’nden küçükbaş hayvan çalan 7 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, mayıs ayından bu güne 11 ağıldan toplam 56 koyun çalan hırsızları jandarma ekipleri takibe aldı. Fark edilmemek için girdikleri ağıllardan az sayıda koyunu çalan hırsızların taktiğini çözen jandarma ekipleri, Afşin ve Göksun ilçelerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınla çaldıkları koyunu anlaştıkları kasaplara satan E.C.G, M.G., B.A., A.T., B.A., M.T. ve A.Ö. adlı zanlıları suçüstü yakaladı.

Adliyeye getirilen zanlılardan ikisi adli kontrol şartı ile, biri de ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen 5 koyun ise hayvan sahiplerine teslim edildi.