Hayvan hırsızları Mobese'den bulundu Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir ahırdan 6 büyükbaş hayvan çalan hırsızlar, mobese kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, ahırdan 6 büyükbaş çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince Mobese kameraları ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı.



Sivrihisar'a bağlı Buhara Mahallesi'ndeki ahırdan 6 büyükbaş çalındı. İhbar üzerine soruşturma başlatan Sivrihisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Mobese ve işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak hırsızlık şüphelilerinin araçla Afyonkarahisar- Emirdağ karayoluna doğru gittiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda şüpheliler H.Y., M.A.A. ve T.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan hayvanlar sahibine teslim edilirken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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