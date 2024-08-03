Hayvan derneğinin kirli maskesi düştü

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri “Silivri Canları 2. Hayat Melekleri” isimli dernekle ilgili yapılan bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Polise başvuran ve dernekle çalışan bir veteriner, dernek yöneticisi M.Y.nin bakımında olan hayvanların tedavisi, kısırlaştırılması ve diğer bakım işlemleri için kendisi ile anlaştığını, bu işlemler karşılığındaki ücretlerin dışında M.Y.nin kendi hesabına, yönetiminde olan dernek ve çok farklı kişiler tarafından yüklü miktarda çok fazla kez para gönderildiğini söyledi. İhbarcı veteriner, M.Y.’nin bu ücretlerden veterinerlik hizmeti dışında kalan ve artan parayı elden nakit olarak talep ettiği ve aldığı, ayrıca aktarımı sağlanan fazla paralar karşılığında da M.Y.’nin kendisinden fazlaca fatura kesmesini talep ettiğini belirtti. Derneğe sahiplendirilmek için bağışlanan cins hayvanların ücret karşılığında satılarak usulsüz/haksız kazanç elde edildiğini de ifade eden ihbarcı, M.Y.’nin olağan dışı zenginleştiğini de beyan etti.

Bakım için bırakılan hayvanları satmış

Suçüstü yapmak isteyen polis M.Y.’nin ihbarcı veteriner ile iletişim kurduğu anı bekledi. M.Y.’nin elden para almak için ihbarcı ile iletişim kurması üzerine 1 Ağustos günü seri numaraları alınmış 120 bin TL miktarındaki parayı almak için dernek yöneticisi M.Y.’nin dernek görevlisi A.H.’yi göndermesi üzerine suç üstü yapıldı ve A.H. gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama el koyma kararı ile dernek binasında yapılan arama yapmak için giren polis M.Y.’yi burada gözaltına aldı. Dernekte yapılan aramada toplam 270 bin lira paraya el konuldu ve bu paranın herhangi bir kaydının olmadığını anlaşıldı. Yapılan çalışmalarda, uhdesinde hayvan barınağı bulunan "Silivri Canları 2. Hayat Melekleri Derneği" yöneticisi M.Y.’nin vatandaşların barınakta bakılma kaydı ile rızaen teslim ederek bıraktıkları hayvanları hileli hareketlerle para karşılığı meçhul kişilere sattığı ve aldığı paraları ihbarcı veterinerin hesabına gönderttiği belirlendi.

Vatandaşları dolandırdığı belirlendi

M.Y.’nin "tedavi ve bakımlarını yapması amacıyla" hayvanları geçici süreli ihbarcı veterinere bıraktığı, veterinerde bakım ve tedavileri yapılan hayvanları daha sonra meçhul kişilere satmasına rağmen hayvanlar sanki barınaktaymış gibi faturaları derneğe aldığı ortaya çıkarıldı. 3. kişilerin ihbarcı veterinerin banka hesabına gönderdiği paralardan bakım ve tedavi dışında kalan paraları belirli aralıklarla M.Y.’nin kendisine veya aracı kişiye elden teslim ettirdiği de ortaya çıkarıldı. Ayrıca kısa süre önce barınağa hayvanını teslim eden bir kişiden dahi hayvanını geri almak istediğinde para istendiği de tespit edildi. M.Y.’nin çok sayıda vatandaşlar mesajlaşmalarında; köpek bakımı ve tedavisi yapacağını söyleyerek hesaba göndertme, elden para teslimi suretiyle para topladığı ancak dolandırarak elde ettiği bu paralarla ilgili herhangi bir kayıt, bilanço ya da hesap tutmadığı, vatandaşları hileli hareketlerle dolandırarak kendisine ve çevresine menfaat sağladığı da tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan dernek yöneticisi M.Y. tutuklanırken, dernek çalışanı A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.