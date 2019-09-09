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Hayvan barınağında ’Evet’ dediler

Antalya’nın Manavgat ilçesinde belediyeye bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi, ilginç bir nikah törenine ev sahipliği yaptı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:58
Hayvan barınağında ’Evet’ dediler

Antalya’nın Manavgat ilçesinde belediyeye bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi, ilginç bir nikah törenine ev sahipliği yaptı.


Mustafa Karaca ve Ayşe Şişko çifti, Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi’nde sevimli dostlar eşliğinde hayatlarını birleştirdi. Hayvansever çiftin nikah törenine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu katıldı. Merkezdeki kedi ve köpeklere ise davetliler tarafından papyon takılması renkli görüntüler oluşturdu. Çiftin törene gelen davetlilere nikah şekeri yerine hayvan maması dağıtması ve hayvan barınağını renkli balonlarla süslemesi misafirler tarafından beğeniyle karşılandı.


Nikah öncesinde duygularını ifade eden Ayşe-Mustafa çifti, böylesine bir anlamlı nikahın kıyılmasına izin verenManavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti. Çift, “İnsanı insan yapan merhamet ve vicdandır. Bir kap mama, bir kap su ve çokça sevgi hayat kurtarır. Bizler en saf ve en temiz duygulara sahip olan dostlarımızla bu


birlikteliğimizi gerçekleştirmek istedik. Onların da duyguları olduğuna inanıyoruz. Bu dostlarımızın bizden tek isteği sevgi. Bizlerin hayalinin gerçekleşmesine katkı sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen’e de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.


Başkan Sözen ise genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dilediğini ifade ederek, sevimli dostlar eşliğinde gerçekleşen nikahın eşsiz bir anlam taşıdığını söyledi. Çift, nikahın ardından Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi görevlileriyle doyasıya eğlendi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:58
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