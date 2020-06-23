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HAYTAP'tan "Sokak Hayvanları Fotoğraf Yarışması"

Bu seneki teması "Sahipsiz Hayvanlar ve Tarih" olarak belirlenen yarışmaya, internet üzerinden 10 Temmuz'a kadar katılım sağlanabilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-23 12:39:35 -
HAYTAP'tan "Sokak Hayvanları Fotoğraf Yarışması"

İSTANBUL (AA) - Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) 10 yıldır sürdürdüğü Sokak Hayvanları Fotoğraf Yarışması'nın bu yılki teması "Sahipsiz Hayvanlar ve Tarih" olarak belirlendi.

HAYTAP'tan yapılan açıklamaya göre, sahipsiz sokak hayvanlarının da insanlar kadar yaşam hakkı olduğunu toplumla paylaşmak, sahipsiz hayvanların güzelliğini, estetiğini ve duygularını ön plana çıkartmak, toplumda bu konudaki farkındalığı arttırmak adına her sene düzenlenen yarışmaya, online olarak 10 Temmuz'a kadar başvurulabilecek.

Bu seneki teması "Sahipsiz Hayvanlar ve Tarih" olarak belirlenen yarışmada, fotoğrafların teknik, estetik, yaratıcılık ve kompozisyon gibi temel kriterler ile yarışma amacına uygun olup olmadıkları değerlendirilecek.

Yarışmada birincilik ödülü 2 bin 500, ikincilik ödülü 1500, üçüncülük ödülü ise 750 lira olarak belirlendi.

Ayrıca mansiyon ödülü olarak da 13 kişiye www.haytapshop.com üzerinden 350 liralık alışveriş çeki verilecek, 5 kişiye ise HAYTAP ürünlerinden oluşan hediye paketi gönderilecek.

Yarışmada dereceye giren fotoğraflar sadece ödüllendirilmekle kalmayıp, aynı zamanda HAYTAP tarafından bastırılan ve elde edilen tüm geliri sokak hayvanlarının ihtiyacı için kullanılan HAYTAP takvimlerinde de yer alacak.

Tüm yıl boyunca satışta kalan takvimlerin gelirleriyle röntgen cihazlarından kulübelere, gezici kliniklerden ameliyathanelere kadar pek çok proje hayata geçiriliyor.

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