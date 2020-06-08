Akit’e konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “eşcinsellik” hevesine ilişkin, “Kimsenin bu milletin ahlaki kodlarıyla oynamaya hakkı yok. Haysiyet, siyasetten daha üstündür. Üç-beş oy alacağım diye topluma dayatma yapamazsınız” dedi.

AK Partili Beyoğlu Belediye Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Haydar Ali Yıldız Akit’e konuştu. Çok yönlü kişiliği ve entelektüel donanımıyla Beyoğlu için önemli hizmetlerde bulunan Yıldız, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘yıkıcı’ tutumundan, toplumun değer yargılarına ters düşen söylemlerine kadar birçok konuda kıymete değer açıklamalarda bulundu. İstanbul’un eskiye dönmesinden endişe ettiklerini kaydeden Yıldız, Haliç’in içler acısı durumundan ve şehrin ana kent belediyesi eliyle ciddi hiçbir hizmet alamamasından bahsetti.

İBB maske standımızı yıktı

Başkanım, geçtiğimiz günlerde İBB’ye bağlı ekipler, Taksim’de halka hizmet için kurduğunuz sağlık stantlarını yıktı. Neler söylemek istersiniz?

Taksim’in belirli noktalarında, halkın ateşini ölçüyorduk, maske dağıtıyorduk ve dezenfektan hizmeti veriyorduk. Milletimiz bu hizmetten oldukça memnundu. Drone ile Taksim’i ve bölgeyi gözetliyorduk. Gelip benim maske dağıttığım sağlık standımı yıktılar. Biz bu standı kamu sağlığı için kurduk. Bunu gece saat üçte yıktı. Terörle mücadele yapıyor sanki. Bu standlara müthiş bir kabul vardı. Memnuniyet vardı. Hiçbir yazılı beyanda bulunmadan yıktı.

Sonra da kendisi mi stant kurdu?

Biz o günün sabahında gelip tekrar aynı hizmeti vermeye başladık. Milletimize hizmet etmekten kaçınmayacağız. Sadece iki gün maske dağıttı. Sosyal medyadan paylaşım yaparak, sanki pandemi sürecinde sürekli dağıtmış gibi algı yürüttü.

Canan denetleme için geldi

İBB’de bir yönetim krizi var gibi…

HDP ile yaptıkları ittifak zaten gün yüzüne çıktı. Biz biliyorduk, milletimiz de görmüş oldu. Standlarımızın yıkıldığı günün sabahında CHP İl Başkanı yıkım yeri incelemesi için geldi. Milletimiz bunu görsün ve bilsin istiyoruz. Beyoğlu olarak, İBB’den standımızın yıkılması dışında bir şey görmedik.

Haliç’in hali içler acısı

Dünya Çevre Günü münasebetiyle çok ilginç bir etkinliğe imza attınız. Haliç’e daldınız, dipte manzara neydi?

Haliç dünyanın bildiği bir iç deniz. Haliç’in CHP dönemindeki eski fotoğrafları arşivde var. Bizim dönemimizde Haliç bambaşka bir çehreye bürünmüştü. Yüzülebilir raporu vardı. Aradan on ay geçti. Çevre hassasiyetimiz nedeniyle Haliç’e daldım. Hakikaten beklediğim gibi değil. Hayal kırıklığı. Dibe indiğinizde tortu gittikçe artıyor.

Eskiye dönmesinden endişeliyiz

İstanbul Nurettin Sözenli CHP dönemine mi dönüyor?

Bundan endişeliyiz. İstanbul’un 1994 öncesine dönmesinden endişeliyiz. Mis gibi Haliç on ayda ne hale geldi. Objektif olarak sunu söylüyorum, şu ana kadar hangi İstanbullu, İBB Başkanının; ulaşım, kültür ve sanat ya da suyla ilgili planına şahit oldu?

Taksim Camii’nde son durum nedir?

Taksim Camii bütün ihtişamıyla yükseliyor. Yıl sonuna doğru bitecek.

Eşcinsel evlilik için özür dilemeli

İmamoğlu’nun ‘Eşcinsel evliliklere toplum hazır değil’ sözüne ne demeli?

Kimsenin, Yaradan’ın vermediği yetkiyi, fıtratı verme hakkı yok. Böyle şeylere toplumu hazırlamaya yeltenirseniz, buna millet izin vermez. Bizim milli-manevi değerlerimiz var. Kimsenin bu milletin ahlaki kodlarıyla oynamaya hakkı yok. Haysiyet, siyasetten daha üstündür. Üç beş oy alacağım diye topluma dayatma yapamazsınız. İstanbul hesap sorar. İBB Başkanı özür dilemelidir.”