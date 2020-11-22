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Biyografi Hayrettin Karaca kimdir? |TEMA Vakfı kurucusu kim?
Biyografi

Hayrettin Karaca kimdir? |TEMA Vakfı kurucusu kim?

Toprak Dede Hayrettin Karaca hayatı | KPSS ortaöğretim sınavından 'TEMA Vakfını'nın kurucusu kim?' sorusu soruldu. Sınava giren adaylar oturumun ardından bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Hayrettin Karaca kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-11-22 16:04:00 -
Hayrettin Karaca kimdir? |TEMA Vakfı kurucusu kim?

Hayrettin Karaca 4 Nisan 1922’de Bandırma’da dünyaya geldi. Babası Hocazade Halil Efendi, annesi Zehra Hanım olup her ikisi de Kırım muhaciriydi. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin triko-örme işinin başına geçti.

Ellili yaşlarında, Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi, bağlantılar kurdu. Bugün Yalova'daki Karaca Arboretumu, dünyanın her yerindeki botanikçiler tarafından bilinmektedir. Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazin'i bilimadamlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forumdur. 14.000 türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezidir. Hannover Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca'dan "Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım." diye bahsetmektedir. Ayrıca, TEMA Vakfı'nın kurucularındandır.

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