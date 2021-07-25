Hayret ki ne hayret! Bu adam nasıl doktor olmuş!

Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilere çomak sokarak Çin'in Türkiye'ye aşı göndermesine mani olmaya çalışan CHP'li Murat Emir, aşıyı vatandaşın ayağına kadar getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı suçlamaya kalktı.

CHP'li Emir, bazı vatandaşların aşı yaptırmamasının sebebini de Bakan Koca'ya bağladı.

Bakan Koca'nın aşı yaptırmayan vatandaşların sayısını verdiği tweeti paylaşan CHP'li Emir, "Ülkemizdeki aşı karşıtlığının en önemli sebebi; 'mRNA aşılarını orta ve uzun vadeli sonuçları bilinmediği için tercih etmiyoruz' diyen Bakan Fahrettin Koca'dır. Aşı karşıtlığını azaltmak istiyorsa yanıldığını ve halkı yanılttığını söyleyerek özür dilemelidir" şeklinde iddialarda bulundu.

Bakan Koca aşı getirse de, getirmese de, olumlu konuşsa da, olumsuz konuşsa da sırf muhalefet olsun diye eleştiren CHP zihniyetinin kafası, "Bunlara göre Avrupa'da aşı yaptırmayanların sorumlusu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca(!)" tepkilerine neden oldu.