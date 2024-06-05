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Medya Hayret! Cumhuriyet gazetesi 'yaşam tarzına müdahale' demedi...
Medya

Hayret! Cumhuriyet gazetesi 'yaşam tarzına müdahale' demedi...

Yeniakit Publisher
2024-06-05 21:46:00 - 2024-06-05 21:52:50
Hayret! Cumhuriyet gazetesi 'yaşam tarzına müdahale' demedi...

Cumhuriyet gazetesi manşetinden verdiği uçakta alkol tükenlerin uyarıldığı bir haberine, "hayat tarzına müdahale" demeyerek şaşırttı.

Toplum sağlığını ve huzurunu ciddi şekilde tehdit eden alkol tüketimi, Cumhuriyet gazetesi başta olmak üzere muhalefete yakın medya tarafından ölümüne desteklenirken, şaşırtan bir haber yayınlandı.

Alkolle ilgili yapılan tüm düzenlemelerde "toplum huzuru" gözetilirken "yaşam tarzına müdahale ediliyor" diye çığırtkanlık yapan Cumhuriyet gazetesi, Thorax dergisinde yayımlanan bir makaleyi haberleştirdi.

Hayret! Düz verdiler...

Cumhuriyet gazetesi haberin başlığında, 'Araştırma: Uçakta alkol tükettikten sonra uyumak kalbi olumsuz etkiliyor' ifadelerini kullandı.

Haberde, "Bilim insanları, hava basıncının düştüğü uçak ortamında alkol tükettikten sonra uyumanın kandaki oksijeni deniz seviyesindeki şartlara göre daha fazla düşürerek kalp atışlarını arttırdığını ortaya koydu." denildi.
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Cumhuriyet Gazetesi İstanbul Valiliği'nin toplu alanlarda alkol kullanımına ilişkin hatırlatma genelgesini günlerce hedefe koymuştu.

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