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Gündem Hayret! Cem Yılmaz, Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti
Gündem

Hayret! Cem Yılmaz, Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti

Sağlık Bakanlığı'nın 'aşı' kampanyasına kamera karşısına geçerek destek veren Cem Yılmaz, Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 18:26:00 - 2021-06-23 18:28:07

Koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunda vatandaşlara çağrı yapan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederek 'para aldın' yorumlarına tepki gösterdi.

Ünlü isimlerden 'aşı' çağrısı

Covid-19 aşılamasının yaygınlaşması için ünlü isimler de vatandaşlara 'aşı' çağrısı yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotunda Haluk Bilginer, Şener Şen ve Ezgi Mola'nın ardından Cem Yılmaz da kamera karşısına geçti.

"Şakası yok ama çaresi var" ifadelerini kullanan Cem Yılmaz, “Sağlıklı günlerimize geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım" çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından 'aşı' çağrısı yaptığı kamu spotunu paylaşan Cem Yılmaz, Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti. 

Öte yandan kendisine 'para aldın' yorumlarına da tepki gösteren Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

 

 

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Yorumlar

kurt

şu cahili haber yapmayın
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BK

eve sanatçılarımız aşı konusunda ön ayak olup vatandaşları ikna etmek için hep birlikte çaba gösterirlerse çok iyi olur çünkü bu illetten kurtulmanın yolu herkesin aşı yaptırması bravooo cem
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