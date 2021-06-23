Hayret! Cem Yılmaz, Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti

Koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunda vatandaşlara çağrı yapan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederek 'para aldın' yorumlarına tepki gösterdi.

Ünlü isimlerden 'aşı' çağrısı

Covid-19 aşılamasının yaygınlaşması için ünlü isimler de vatandaşlara 'aşı' çağrısı yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotunda Haluk Bilginer, Şener Şen ve Ezgi Mola'nın ardından Cem Yılmaz da kamera karşısına geçti.

"Şakası yok ama çaresi var" ifadelerini kullanan Cem Yılmaz, “Sağlıklı günlerimize geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım" çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından 'aşı' çağrısı yaptığı kamu spotunu paylaşan Cem Yılmaz, Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti.

Öte yandan kendisine 'para aldın' yorumlarına da tepki gösteren Yılmaz şu ifadeleri kullandı: