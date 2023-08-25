Hayrat Yardım’dan Sudan’a 60 ton ilâç

Ülkede temel ihtiyaçlara erişimin kısıtlandığına, sağlık sisteminin çöktüğüne ve kronik hastalıkların arttığına değinen Apuhan, temel aşıların ulaşamadığı bölgelerde salgın hastalıkların baş göstermesi, beslenme sorunları ve kronik hastalıkların halk sağlığını ciddi biçimde tehdit ettiğini bildirdi. Hayrat Yardım’ın, Sudan’daki insani krizin yol açtığı sağlık sorunlarını hafifletmek için devletin sağladığı yardımlara destek olmak adına elini taşın altına koyduğunu vurgulayan Apuhan, “Şu ana kadar devletten sağlanan 6 kargo uçağı vasıtasıyla Sudan halkına içerisinde kanser, böbrek ve akut tedavi ilaçlarının da bulunduğu 60 tonluk ilaç yardımı gerçekleştirdik. Yapılan yardım 500 bin Sudanlının doğrudan ve dolaylı olarak yaralarını saracak” dedi.