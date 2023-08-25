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Aktüel Hayrat Yardım’dan Sudan’a 60 ton ilâç
Aktüel

Hayrat Yardım’dan Sudan’a 60 ton ilâç

Yeniakit Publisher
2023-08-25 16:15:00 -
Hayrat Yardım’dan Sudan’a 60 ton ilâç

Hayrat Yardım, Sudan’a aralarında kanser ve böbrek hastalığı tedavilerinde kullanılanların da olduğu 60 tonluk ilaç yardımında bulundu. Hayrat Yardım Dış İlişkiler Direktörü Kerem Baha Apuhan, 25 milyon Sudanlının 15 Nisan’dan bu yana büyük insani krizle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ülkede temel ihtiyaçlara erişimin kısıtlandığına, sağlık sisteminin çöktüğüne ve kronik hastalıkların arttığına değinen Apuhan, temel aşıların ulaşamadığı bölgelerde salgın hastalıkların baş göstermesi, beslenme sorunları ve kronik hastalıkların halk sağlığını ciddi biçimde tehdit ettiğini bildirdi. Hayrat Yardım’ın, Sudan’daki insani krizin yol açtığı sağlık sorunlarını hafifletmek için devletin sağladığı yardımlara destek olmak adına elini taşın altına koyduğunu vurgulayan Apuhan, “Şu ana kadar devletten sağlanan 6 kargo uçağı vasıtasıyla Sudan halkına içerisinde kanser, böbrek ve akut tedavi ilaçlarının da bulunduğu 60 tonluk ilaç yardımı gerçekleştirdik. Yapılan yardım 500 bin Sudanlının doğrudan ve dolaylı olarak yaralarını saracak” dedi.

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