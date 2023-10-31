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Aktüel Hayrat Yardım’dan Gazze Seferberliği
Aktüel

Hayrat Yardım’dan Gazze Seferberliği

Yeniakit Publisher
2023-10-31 14:56:00 -
Hayrat Yardım’dan Gazze Seferberliği

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Gazze’de can çekişen insanlığın yaralarını sarmak için yardımlarını artırarak devam ettiriyor. Yapılan son açıklamalara göre, Dernek tarafından bölgeye gönderilen yardım malzemeleri arasında 840 ilaç kiti, 2000 litre yakıt, 1250 gıda kolisi ve 2000 sıcak yemek bulunuyor.

Ayrıca Gazze halkının yaralarını sarmak için bölgeye T.C. Sağlık Bakanlığı himayesinde gönüllü uzman doktorlar gönderilecek ve tıbbi malzeme desteği de ulaştırılacak. Bölgedeki sağlık hizmetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi için de adımlar atmaya çalışan Hayrat Yardım, Filistin'deki hastanelere hasta monitörü, hastane yatağı, EKG makinesi, cerrahi eldiven, kan basıncı monitörü ve alçı için testere bıçağı gibi ürünleri temin etti.

Hayrat İnsani Yardım Derneği yetkilileri, soykırıma maruz kalan ve insafsızca zulme uğrayan Filistin halkına destek olmanın ve yaşam koşullarını iyileştirmenin önemine vurgu yaparak, insani yardımların ve altyapısal gelişimin sürekliliğini sağlamak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtiyorlar.

Dernek, sadece Filistin için değil, aynı zamanda Afganistan'da yaşanan deprem afeti ve Suriye'de son zamanlarda artan saldırılarla zor durumda kalan savaş mağdurları gibi dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizlere de yardım elini uzatmaya devam ediyor. İnsani yardım alanında dünya lideri olan Türkiye, tüm dünyadaki ihtiyaç sahiplerine umut ışığı olmaya devam ediyor!
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