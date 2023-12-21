Hayrat İnsani Yardım Derneği Kenya'ya 50.000 adet Kur'an-ı Kerim gönderiyor

Dağıtım sürecinde, özellikle çöl sıcağında sazlıktan yapılmış küçük Kur’an kurslarında ezber yapan talebeleri hedefliyor. Afrika'da birçok hafız adayı bazen bir Kur’ân üzerinden ezber yapmaya çalışırken bazen de hocalarından ezber dinleme suretiyle hafız olmaya çalışmakta. Kağıt ve kalemin çok zor bulunduğu bazı bölgelerde ise "Luh" adı verilen tahta parçalarından eğitim görmeleri çeşitli zorlukları da beraberinde getiriyor.

Maddi imkânsızlıklardan dolayı başvurulan bu eğitim yöntemi sahip olduğu pek çok zorluktan dolayı maalesef yeterli bir çözüm değil. Kömürden üretilen mürekkep ile tahta parçalarının üzerine Kur'ân ayetleri yazılıyor ve talebeler tarafından hocaları eşliğinde ezberleniyor. Tamamlanan ezber sonrası diğer ayetlerin yazılabilmesi için talebelerin tahta parçalarını kazıması gerekiyor. Bu meşakkatli süreç talebenin hafız oluşuna kadar tekrarlanıyor.



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