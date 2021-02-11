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Ekonomi Haymana’da Şehitler Tepesi Boş Kalmayacak
Ekonomi

Haymana’da Şehitler Tepesi Boş Kalmayacak

Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanıldığı ve Malazgirt’de, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da ve daha nice savaşta canını kanını seve seve feda eden şehitler unutulmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü “Haymana Şehitlik Yapımı İşi”ni ihaleye çıkararak şehitlerimize vefa örneği sergiledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 14:15:00 -
Haymana’da Şehitler Tepesi Boş Kalmayacak

Konuyla ilgili Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilanda “Haymana Şehitlik Yapımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır” denildi. Haymana Şehitlik Yapım İşi, akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası şehitlerimiz için söylediği “Şehitler Tepesi Boş Kalmayacak” sözünü getirdi.

Haymana Şehitlik Yapımı İşi’nin ihalesi 25.02.2021 tarih ve saat 11:00’de Tarım ve Orman Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No:98 Teras kat Toplantı Salonu Altındağ-ANKARA gerçekleştirilecek.

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