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Aktüel

Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyorlar

Çeşme Müftülüğü, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi yaparak gıda paketi, alışveriş kartı ve nakdi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

2020-04-28 12:30:38 -
Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyorlar

Çeşme Müftülüğü, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi yaparak gıda paketi, alışveriş kartı ve nakdi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.


Korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşanırken, Çeşme Müftülüğü de hayırseverlerin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor. Hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan 150 gıda paketi, 30 alışveriş kartı ve 10 bin lira civarındaki nakdi yardım, tespit edilen ihtiyaç sahiplerine, imamlar ve müftülük çalışanları tarafından ulaştırıldı. Korona virüs salgını mücadelesi kapsamında Çeşme Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Destek Grubu içerisinde de yer alan Çeşme Müftülüğü, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara da yardımcı olarak, ilaç ve acil ihtiyaçlarını karşıladı. 23 Nisan nedeniyle çocukları da unutmayan Çeşme Müftülüğü, çocuklara bayrak ve hediye paketleri dağıttı. Çeşme Müftülüğü çalışanları ve imamlar, mahallelerdeki sokak hayvanlarını da unutmayarak besleme yapıyor. Çeşme Müftülüğü, imkanlar ölçüsünde Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine yardımların devam edeceğini ifade etti.

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