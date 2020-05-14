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Aktüel

Hayırseverden iki aileye her gün sıcak yemek

Antalya’da bir hayırsever her gün 2 aileye Ramazan ayı boyunca mahalle muhtarı aracılığı ile sıcak yemek ulaştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:35:11 -
Hayırseverden iki aileye her gün sıcak yemek

Antalya’da bir hayırsever her gün 2 aileye Ramazan ayı boyunca mahalle muhtarı aracılığı ile sıcak yemek ulaştırıyor.


Antalya’nın Korkuteli ilçesi Aşağıpazar Mahallesi Muhtarı Tekin Korucu, mahallesinde bulunan ismini vermek istemeyen bir ailenin, günlük iki ihtiyaç sahibi aileye (her gün iki farklı aile) iftar yemeği hazırladığını, kendisinin de bu yemeği alıp ihtiyaç sahibine ulaştırmak olduğunu söyledi. Muhtar Korucu, Ramazan ayında birçok güzel yardımlaşmanın yoğunlaştığını belirtti.


Muhtar Korucu yine ismini vermek istemeyen fırıncı, mantar üreticisi, un satan esnaflardan gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi. Korucu, 4 bin 17 seçmen nüfusuna sahip büyük bir aileyiz. Bu sayınının hepsi ihtiyaç sahibi olmasa da, yetişemediğimiz ihtiyaç sahibi varsa kusura bakmasınlar, elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz” dedi.

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