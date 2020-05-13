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Aktüel

Hayırsever vatandaşın ödediği veresiye defterleri belediye yaktı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından ilçede bulunan tüm bakkal ve marketlerde bulunan veresiye borçlarının kapatılmasının ardından Acıgöl Belediyesi tarafından veresiye defterleri yakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:23:00 -
Hayırsever vatandaşın ödediği veresiye defterleri belediye yaktı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından ilçede bulunan tüm bakkal ve marketlerde bulunan veresiye borçlarının kapatılmasının ardından Acıgöl Belediyesi tarafından veresiye defterleri yakıldı.


Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bir iş adamı tarafından ilçedeki tüm bakkallardan borçlar ödenerek alınan veresiye defterleri Acıgöl Belediyesi tarafından topluca yakıldı. Acıgöl ilçesindeki 12 bakkal ve marketteki veresiye defterleri gizli kahraman iş adamının talebiyle belediye ekiplerince borçları ödenerek toplantı. Tutanakla teslim alınan veresiye defterleri belediye önünde düzenlenen etkinlikle yakıldı. Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş yaptığı açıklamada, “Ramazan ayında yardımlaşma geleneğimizin yaşatılması adına çok önemli bir bağış oldu. Hayırsever iş adamımız bizi arayınca hemen esnaflarla görüşüldü, onlar da katkı sağladı. Bu güzel haslette emekleri geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu örnek davranışın tüm Türkiye’ye ve İslam alemine örnek olmasını temenni ediyorum. Borçları ödenip teslim alınan veresiye defterlerini şimdi de yakıp ortadan kaldırıyoruz” dedi.

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