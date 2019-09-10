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Hayırsever sanayiciden sosyal tesis desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever sanayici Mesut Özkaya arasında imzalanan protokol kapsamında Gürteks Gülsen Özkaya Sosyal Tesis yapılacak.

10 Eylül 2019 Salı 16:52
Hayırsever sanayiciden sosyal tesis desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever sanayici Mesut Özkaya arasında imzalanan protokol kapsamında Gürteks Gülsen Özkaya Sosyal Tesis yapılacak.


Sosyal belediyecilikte önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, kente yeni bir sosyal tesis kazandırmak için Özkaya ailesiyle kollarını sıvadı. Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi’ne yapılacak sosyal tesis için düzenlenen protokol, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nda imzalandı. Hayırsever Özkaya ailesinin hazır bulunduğu imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Başkan Vekili Mehmet Berk ile Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile hayırsever Mesut Özkaya arasında imzalanan protokolde, tesisin Gürteks Gülsen Özkaya Sosyal Tesis adıyla yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 5 bin 800 metrekare alanda kurulması planlanan tesis, bir yıl içerisinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.


Protokolün imzalanmasının ardından Başkan Şahin, Mesut Özkaya’nın annesine günün anısına hediye verdi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:52
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