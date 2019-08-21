Hayırsever iş adamından kız Kur’an kursu

Muş’un Varto ilçesinde iş adamı hayırsever Gıyasettin Bingöl tarafından yapılacak kız Kur’an kursu için çalışmalar başlatıldı.

Varto ilçesinde 1966 yılında yaşanan depremden sonra Gümgüm Mahallesi’nde inşa edilen ve atıl durumda bulunan Kur’an kursu binasının yıktırılarak yerine yeniden yatılı kız Kur’an kursu binası yapılmaya karar verildi. Bu kararla Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz ile İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun’un talepleri üzerine iş adamı Gıyasettin Bingöl yapım işini üstlendi. Gıyasettin Bingöl’ün babası Hacı Şemsettin Bingöl adına yapılacak olan Kur’an kursu inşaatı, İlçe Müftü Vekili Seyfettin Ataman’ın okuduğu dualarla startı verildi.

Burada açıklamalarda bulunan Seyfettin Ataman, hayırsever Gıyasettin Bingöl tarafından yapımı üstlenen 50 kişilik yatılı kız Kur’an kursunun temelini dualarla attıklarını belirterek, “Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı olacak bu kursumuzda, gözetimli hocalarımız olacak. Allah-u Teala hayırsever iş adamımızın hayrını kabul etsin. Varto halkının ona destek vermelerini de bekliyoruz. Böyle hayır işleri herkese de nasip olmuyor. Bununla birlikte dualarımızla maddi ve manevi onun yanında olmamız gerekir” dedi.

Gıyasettin Bingöl adına konuşan Remzi Tepe ise, hayırsever iş adamının inşaat yapımını üstlendiğini hatırlatarak, “Allah nasip ederse Kur’an kursunun yanında bir yemekhane ve yüksekokul binasının temelini de atmayı düşünüyor. Bana şunu söyledi. ‘Ben uzun yıllarımı dışarıya verdim. Emeğimi, alın terimi ama artık gönül bağımı ilçemle kurdum. Bundan sonraki hayır işlerimin tamamı ilçemde olacak, yatırımlarım da ilçemde olacak’ demişti. Nitekim ilk aşamasında Ramazan ayında 750 kolilik gıda yardımı ile başladı. Varto’da ayrıca 50 öğrenciye burs veriyor. Bu anlamda hayırsever iş adamımıza Vartolular adına teşekkür ederim” diye konuştu.

İş adamının ağabeyi Hacı Hüsamettin Bingöl ise, kardeşiyle gurur duyduğunu belirterek, “Varto için çok iyi oldu. Allah herkesten razı olsun. Kendisine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.