  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hayırsever iş adamından gıda yardımı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde hayırsever bir iş adamı 100 aileye yetecek şekilde hazırlattığı Ramazan kolilerini ilçe kaymakamlığına teslim etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:43:08 -
Hayırsever iş adamından gıda yardımı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde hayırsever bir iş adamı 100 aileye yetecek şekilde hazırlattığı Ramazan kolilerini ilçe kaymakamlığına teslim etti.


İlçenin hayırsever iş adamlarından Halil İbrahim Karacücük, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlattığı 100 adet Ramazan kolisini, Düziçi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etti.


İş adamı Halil İbrahim Karacücük, "Ülke olarak korona virüs sebebiyle zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu günlerde bizde tüm gücümüzle devletimiz ve milletimizin yanındayız. Ramazan bereket ayıdır. Temel gıda gereksinimlerini karşılayamayan ihtiyaç sahiplerine bu mübarek ayda ulaşmak, onların yanında olmak istedik. Bu vesileyle hazırlattığımız 100 adet Ramazan kolimizi yetkililere teslim ettik” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı