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Aktüel Hayırsever iş adamı, 600'den fazla faturayı ödedi!
Aktüel

Hayırsever iş adamı, 600'den fazla faturayı ödedi!

Yeniakit Publisher
2024-04-11 10:53:00 -
Hayırsever iş adamı, 600'den fazla faturayı ödedi!

Hayırsever iş insanı 400'den fazla abonenin toplam 200 bin lira tutarındaki 600'ün üzerinde faturasını ödedi.

Hayırsever iş insanı 400'den fazla abonenin toplam 200 bin lira tutarındaki 600'ün üzerinde faturasını ödedi.
Uludağ Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, isminin açıklanmasını istemeyen iş insanı, ödeme güçlüğü çeken ailelere destek olmak için firmayla iletişime geçti.

Bunun üzerine çalışma başlatan şirket yetkilileri, ödeme güçlüğü çeken, sosyal yardım desteği alan ve evinde cihaza bağlı hastası olan aboneleri tespit ederek iş insanına haber verdi.

Yardımsever iş insanı, 400'den fazla abonenin toplam 200 bin lira tutarındaki 600'ün üzerinde faturasını ödedi.

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