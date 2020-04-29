  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hayırsever çiftçiden duygulandıran destek

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki bir hayırsever çiftçi, erzak desteğine 1 ton zeytin bağışladı.

2020-04-29 17:40:36 -
Hayırsever çiftçiden duygulandıran destek

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki bir hayırsever çiftçi, erzak desteğine 1 ton zeytin bağışladı.


Gemlikli bir çiftçi, havuzdaki yaklaşık bir ton zeytinini ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Gemlik Belediyesi’ne bağışladı. Çiftçinin bağışı ile duygulanan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Biz büyük bir milletiz, birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Gemlik’i ’Marmara’nın incisi, zeytinin başkenti, barışın ve huzurun kenti haline getireceğiz’ derken bu amaçlara hep birlikte yürüyeceğimizi, en çok da Gemlik’e ve Gemlik’te yaşayan 112 binden fazla vatandaşımıza güvendiğimi söylemiştim. Bir kez daha ne kadar doğru bir düşüncede olduğumuz kanıtlandı. Mübarek ramazan ayı vesilesiyle kendi ürettiği zeytini belediyemize ulaştıran bir dostumuz, erzak desteği çalışmalarımıza önemli bir katkı sağlamış oldu. Biz büyük bir milletiz, birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yok” dedi.


İsminin açıklanmasını istemeyen zeytincinin bu isteğini mutlulukla yerine getiren belediye ekipleri, zeytini paketleyerek dağıtılacak erzak kolilerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı