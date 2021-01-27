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Ekonomi "Hayırlı olsun" diyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan müjdeyi duyurdu: Kira destekleri bugün ödenmeye başladı
Ekonomi

"Hayırlı olsun" diyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan müjdeyi duyurdu: Kira destekleri bugün ödenmeye başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira desteklerinin bugün itibarıyla ödenmeye başlandığının müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 15:22:00 -
"Hayırlı olsun" diyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan müjdeyi duyurdu: Kira destekleri bugün ödenmeye başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa kira desteğinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

"Bugün itibarıyla ödenmeye başladı"

Bakan Pekcan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak'ta ödemeye başlamıştık. Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında yaptığı açıklamada, esnafa kira desteğinin süreceğini belirterek "Doğrudan esnaf ve kira desteği ödemeleri kapsamında, 3 ay süre ile aylık 1000 lira esnaf desteği, büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde 500 lira kira desteği yapmaya devam edeceğiz. Faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini erteledik" açıklamasını yaptı.

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