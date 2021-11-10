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Gündem ‘Hayırcı’ CHP zihniyeti karşı projeye karşı çıkıyordu! Asrın projesi Marmaray rekor kırdı!
Gündem

‘Hayırcı’ CHP zihniyeti karşı projeye karşı çıkıyordu! Asrın projesi Marmaray rekor kırdı!

CHP zihniyetinin sürekli karşı çıktığı asrın projesi Marmaray’da günlük yolcu sayısında rekor kırıldı. Bugün Kanal İstanbul’a ‘hayır’ diyen CHP zihniyeti, 8 yıl önce hizmete başlayan Marmaray’a da ‘hayır’ diyordu. Dünün ‘hayırcıları’ bugün Marmaray’la seyahatin konforunu yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 17:00:00 - 2021-11-10 17:10:48
‘Hayırcı’ CHP zihniyeti karşı projeye karşı çıkıyordu! Asrın projesi Marmaray rekor kırdı!

Asrın projesi Marmaray, 5 Kasım'da 567 bin 169 yolcu taşıyarak en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray, Halkalı-Gebze hattında 76 kilometrelik parkurda bulunan 43 istasyonu 108 dakikada tamamlayarak hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımın adresi oldu.

Marmaray trenleri, her sabah 05.58 itibarıyla seferlerine başlarken sonraki gün 00.43'e kadar demir yolunda hareketliliğini sürdürüyor.

Bir günde 567 bin 169 yolcu taşındı

İstanbul'da yoğun sisin etkili olduğu 5 ve 6 Kasım'da Marmaray, İstanbul'un kent içi ulaşımının ana omurgasını oluşturdu. 5 Kasım'da 567 bin 169 yolcunun kullandığı Marmaray'da, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

İlave seferlerle 60 binden fazla kapasite sağlanırken iki günde 1 milyon 115 bin yolcu taşındı. 29 Ekim'de 8'inci yılını tamamlayan Marmaray'da, taşınan toplam yolcu sayısı bugün itibarıyla 607 milyona ulaştı.

Sis nedeniyle yolcular, ağırlıklı olarak Sirkeci, Yenikapı, Ayrılık Çeşmesi, Söğütlüçeşme ve Üsküdar duraklarını kullandı.

 

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