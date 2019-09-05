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Hayır Sever İş Adamından Develi’ye Bir Okul Daha

Develi’de bir çok okul hayır işlerinde öncülük yapan hayırsever İş adamı Suat Köylüoğlu’nun Havadan mahallesine maden kazasında hayatını kaybeden Şinasi Köylüoğlu adına yaptırdığı okul yapılan törenle açıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:00
Hayır Sever İş Adamından Develi’ye Bir Okul Daha

Develi’de bir çok okul hayır işlerinde öncülük yapan hayırsever İş adamı Suat Köylüoğlu’nun Havadan mahallesine maden kazasında hayatını kaybeden Şinasi Köylüoğlu adına yaptırdığı okul yapılan törenle açıldı.


Açılış törenine Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, bir önceki dönem Ak Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bayar Özsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, hayır sever iş adamı Suat Köylüoğu ve ailesi, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Develi Kaymakamı Murat Duru "Ben üç buçuk yıldır Develimize hizmet ediyorum, Develimizin güzel insanları diyorum Develimizin gerçekten çok güzel insanları var onlardan bir tanesi de çok değerli Suat abimiz abi diyoruz çünkü abiliği her yönüyle hem insani hemde islami yönüyle içini fazlasıyla dolduran ziyadesiyle dolduran bir insan. Bunun yanında da hayır severlik özelliğiyle de ön plana çıkan güzel bir insan, böyle bir insanla dost olduğum için ona abi dediğim için gerçekten kendimi bahtiyar hissediyorum. Allah böyle insanların sayısını arttırsın çünkü böyle güzel insanların sayısı arttığı taktirde Ülkemiz, Milletimiz, Devletimiz daha yaşanılır bir durumda olacaktır.Bu güzel okulun yapılmasında emeği geçen başta Suat Köylüoğu ve ailesine teşekkür ediyorum. "dedi.


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Ben gerçekten hem duyguluyum gem gururluyum çünkü bugün burada hem Develimiz adına hemde bizlerin adına çok güzel bir anı yaşıyoruz. Doğduğu toprakları unutmayarak vefasını gösteren zaten yaptığı hayırsever hareketleriyle ve yardımlaşma duygusuyla bizlere örnek olan kıymetli Suat Köylüoğlu abimizin rahmetli abisin adına yaptırmış olduğu bu okulumuzu açmaktan ben gurur duyuyorum, kendilerine huzurlarınızda başta kendisi olmak üzere tüm Köylüoğlu ailesine çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ise, "Hayır sever büyüğümüz Suat Köylüoğlu’nun rahmetli abisi Şinasi Köylüoğlunun vefa borcunu ve maden işletmesinin bulunduğu Havadan Mahallemize vefa borcunu ödemek adına yaptırmış olduğu okulumuz açılış programına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu vesile ile 2019-2020 eğitim öğretim yılımız kadim Türk büyük milletine, bizlere Havadan Mahallemize, Develimize ve Kayserimize hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın, Allah kaza bela vermeden eğitim sezonumuzu tamamlamayı nasip eylesin. Yaptırmış olduğumuz okulumuzunyetiştireceğimiz nesillerin vatanına, milletine bağlı büyük Türk milletinin gelenek ve göreneklerini yerine getiren, anne ve babalarına saygılı nesilleri yetiştirmeyi ve ahlak ve maneviyatına bağlı talebeler yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum." ifadesinde bulundu.


Hayırsever iş adamı Suat Köylüoğlu ise "Yatırımların en hayırlısı eğitime yapılan katkıdır, bendeuzun süredir aklımda bulunan çok kıymetli rahmetli abim adına düşündüğüm okulu Allah nasip etti kısmet bugünmüş, Köyümüze hayırlı uğurlu olması Vatana Millete çalışkan düzgün hayırlı öğrenciler yetişmesini temenni ediyorum. Okulun yapımında katkısı bulunan Sayın Kaymakam Beye, Belediye Başkanı ve Personeline Abdullah mankoçoğlu’na, İbrahim Köylüoğlu’na, Ferhat Şimşek’e, maden çalışanlarına muhtar ve bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okulumuzun köye hayırlı olması dileklerimle anahtarını Milli Eğitim Bakanlığına verilmek üzere Kaymakamıma teslim ediyorum hayırlı uğurlu olsun saygılarımla." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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