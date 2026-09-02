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Dünya Haydutları dumura uğratan sonuç! ABD’de ‘gidişat kötü’
Dünya

Haydutları dumura uğratan sonuç! ABD’de ‘gidişat kötü’

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haydutları dumura uğratan sonuç! ABD’de ‘gidişat kötü’

ABD’de yapılan ankette, yetişkinlerin yüzde 70’inin ülkenin mevcut gidişatından gurur duymadığı ortaya çıktı.

ABD’de yapılan ankette, yetişkinlerin yüzde 70’inin ülkenin mevcut gidişatından gurur duymadığı ortaya çıktı.

Amerikan Üniversitesinin Sine Politika ve Siyaset Enstitüsü, 23 Temmuz-1 Ağustos döneminde, 18-34 yaşlarındaki 1031 yetişkin katılımcının yer aldığı anketin sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre katılımcıların yüzde 70'i ABD'nin bir ülke olarak "gidişatından gurur duymadığını" belirtirken yüzde 30'u gidişattan memnun olduklarını aktardı.

Aynı şekilde katılımcıların yüzde 71'i ülkenin "şu anki durumundan gurur duymadığını" ifade ederken yüzde 29'u bu durumdan hoşnut olduğunu kaydetti.

Katılımcıların yüzde 59'u ABD'nin "geçmişteki halinden gurur duyduğunu" dile getirirken yüzde 41'i geçmişten gurur duymadığını belirtti.

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