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Haydut devletten ekonomik kıskaç... ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırım kararı

Emperyalizme karşı direnen ülkelere yönelik ekonomiyi silah olarak kullanan haydut devlet ABD, Venezuelalı 7 kişi ve 23 kurumu yolsuzluk iddiasıyla yaptırım listesine aldığını duyurdu.

08 Ocak 2019 Salı 20:01
Haydut devletten ekonomik kıskaç... ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela’ya yeni yaptırımlarını açıkladı. Açıklamada, Venezuelalı 7 kişi ve Globovision televizyon kanalı da dahil olmak üzere 23 kurumun yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Muhalifleri destekleyerek Maduro'yu indirmeyi hedefliyor

ABD, Venezuela'da muhaliflerin kontrolündeki Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yasa dışı ilan eden Ulusal Meclis’i destekliyor.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 20:01
  1. Venezuela
  2. Nicolas Maduro
  3. ABD

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  • I.G.SI.G.S5 dk önce
    Iblisin ayak oyunlari,ABD kizilderelileri ne yapti,nerde bu nesil,benden olmayan olsun...surunsun...bunlar silah satilsin insanlarin zerre kadar dusunmez birde insan haklarindan bahserler gecin bunlariiii

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