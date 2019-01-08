Haydut devletten ekonomik kıskaç... ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela’ya yeni yaptırımlarını açıkladı. Açıklamada, Venezuelalı 7 kişi ve Globovision televizyon kanalı da dahil olmak üzere 23 kurumun yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Muhalifleri destekleyerek Maduro'yu indirmeyi hedefliyor

ABD, Venezuela'da muhaliflerin kontrolündeki Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yasa dışı ilan eden Ulusal Meclis’i destekliyor.