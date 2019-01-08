Haydut devletten ekonomik kıskaç... ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırım kararı
Emperyalizme karşı direnen ülkelere yönelik ekonomiyi silah olarak kullanan haydut devlet ABD, Venezuelalı 7 kişi ve 23 kurumu yolsuzluk iddiasıyla yaptırım listesine aldığını duyurdu.08 Ocak 2019 Salı 20:01
ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela’ya yeni yaptırımlarını açıkladı. Açıklamada, Venezuelalı 7 kişi ve Globovision televizyon kanalı da dahil olmak üzere 23 kurumun yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.
Muhalifleri destekleyerek Maduro'yu indirmeyi hedefliyor
ABD, Venezuela'da muhaliflerin kontrolündeki Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yasa dışı ilan eden Ulusal Meclis’i destekliyor.
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