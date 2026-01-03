Haydut devlet ABD: Kirli darbeler ve Venezuela’da son perde

2004 ve 2005 yıllarında Ukrayna, Gürcistan ve Kırgızistan’daki "renkli devrimler" ile sokak anarşizmini bir silah olarak kullanan Washington, milli liderleri hedef almaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Türkiye'de 12 Eylül'de "Bizim çocuklar başardı" diyerek sevinç çığlıkları atanlar, 28 Şubat'ta İsrail ile işbirliği yaparak milli iradeye kastedenler yine aynı odaklardı.

Venezuela'da petrol rafinelerini millileştirerek ABD’ye boyun eğmeyen Hugo Chavez’e karşı kurulan darbe tezgahları, bugün halefi Nicolas Maduro üzerinden devam ettiriliyor. Yıllarca süren ekonomik ambargolar ve darbe girişimlerinin ardından gelinen son nokta ise tam bir "haydutluk" örneği olarak kayıtlara geçti.

Trump'ın Venezuela haydutluğu: Devlet başkanına alıkoyma girişimi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını iddia etti. Uluslararası hukuku ayaklar altına alan bu girişim, egemen bir devletin liderine karşı yapılan açık bir saldırı ve korsanlıktır.

27 Mayıs’ı "özgürlük bayramı" diye yutturan zihniyetin arkasındaki güçler, bugün milli duruş sergileyen liderleri tasfiye etmek için her yolu deniyor. Ancak Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu köhnemiş darbe zihniyetinin kökünü kazıması gibi, dünyada da ABD’nin bu "haydutça" müdahalelerine karşı milli direnç hatları oluşmaya devam ediyor.

ABD, tarih boyunca;

1954 Guatemala ,

, 1959 Haiti ,

, 1960 Kongo ,

, 1961 Dominik Cumhuriyeti gibi onlarca ülkede gerçekleştirdiği operasyonlarla bölgeleri sömürgeleştirmiş bir yapıdır. Son 93 girişimin "başarısızlığı" ile övünen Büyükelçi Barrack'ın sözleri, aslında bir imparatorluğun çöküş ve çaresizlik itirafıdır.

ABD ordusunun katliam ve soykırıma destek noktasında en şaibeli birliği olan Delta Force’un (Özel Kuvvetler) gerçekleştirdiği haydutluk operasyonunda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in skandal bir terörist saldırı ile uçağa bindirilip ülke dışına çıkarttı.

Delta Force ekibinden terörist saldırı

ABD’li yayın kuruluşu CBS’ye konuşan yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD ordusunun haydutluk konusunda şaibeli geçmişi ile bilinen özel kuvvetler birimi "Delta Force" tarafından ülke dışına uçakla götürüldüğünü belirtti.