Haydut Amerika

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Bölgesinde belirleyici olmak isteyen Türkiye’yi yıpratmak amacıyla her türlü haydutluğun altına imza atan ABD’nin, Türkiye’ye yönelik F-35 tehdidine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “F-35’leri vermezlerse başka yerden alırız” şeklindeki cevabını Eski Bakan ve Ekonomist Bülent Akarcalı, Akit’e değerlendirdi.

ABD, DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ÜLKESİ HALİNE GELDİ

ABD’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşılığının doğru olduğunu belirten Eski Bakan ve Ekonomist Bülent Akarcalı, “Amerika resmen haydut bir devlet oldu. Sadece bize değil. Herkese ‘Ondan onu alamazsın. Ona bunu veremezsin’ deyip, uluslararası kurallar dışında, uluslararası hukukun dışında kendine özgü, sırf kendi çıkarları için başkanının keyfine gelen kararları alıp bunları dünya kararları haline getirmek istiyor. Ve şu anda ABD, dünyanın en tehlikeli ülkesi haline geldi. Ne zaman patlayacağı belli olmayan bir saatli bomba gibi. Tamamen kontrolden çıkmış bir ülke oldu. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bu beyana, bu cevap son derece haklı bir cevaptır. Yani hiçbir zaman müttefik denilebilecek bir ortamda. Ortaklık olduğu denilebilecek bir ortamda bu işler tehdit ve Trump denilen başkan bozuntusunun bir ‘Teksas Kovboyu’ gibi hareket etmesi doğru değildir” şeklinde konuştu.

RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZ ÖZAL DÖNEMİNE DAYANIYOR

Türkiye ile Rusya’nın yakınlaşmasını da değerlendiren Akarcalı, “Biz aslında Rusya’yla Turgut Bey zamanında yakınlaştık. Yeni değil. Geriye gidecek olursak, 1965’ten sonra Süleyman Demirel hükümeti, Sovyetler Birliği ile o ana kadar imzaladığı en büyük ekonomik yardım anlaşmasını imzalamıştı. Yani bizim soğuk savaş bir kenara Rusya’yla hep makul ilişkilerimiz oldu. Daha sonra da gerek Türk işadamlarının çok başarılı olması dünya siyasi konjonktürü, Türkiye ile Rusya arasındaki komşu ilişkilerini güçlendirdi. Ki bu komşu ilişkileri çok normal. Yani Almanya ile Fransa arasındaki ilişkiler normal görülüyorsa, neden Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler normal görünmüyor? Almanya, Fransa’ya tank satarsa bu dünya için bir tehlike mi? Değil. Ama Amerika’nın hegomanya yapısı, ‘Benim dışımda bir ülke yoktur. Benim dışımda kimse kural koyamaz’ anlayışı işi bozuyor. Yoksa her ülkenin komşularıyla iyi geçinmesi temel şarttır. Türkiye bunu da hep yaptı. Komşularımızın hepsinde yaşayan Türk var ama hiçbirini yaşadığı ülkeye karşı kışkırtmadık. Ama onlar yapıyor. Yunanlar, Batı Trakya’da Türklerin üzerine zulüm uyguladı. Hâlâ uygulamaktalar. Mincho Neyçov zamanında Bulgarların yaptıkları. Hâlâ yapmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla Rusya ile ilişkilerimiz gayet doğal. Keşke diğer komşularla da bunu sağlasak” dedi.