Haydut ABD'den terörist PKK'ya kıyak

Küresel haydut ABD’de iki kendini bilmez Kongre üyesi, eli kanlı terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri için Özel Göçmen Vizesi (SIV) verilmesi önerisini Kongre’ye sundu.

Kongre’nin Demokrat üyesi Jason Crow ve Cumhuriyetçi üyesi Michael Waltz, Özel Göçmen Vizesi programına “Suriyeli Kürt müttefikler ve ailelerinin de eklenmesi”ni içeren öneriyi yeniden sundu.

Jason Crow’un eli kanlı teröristler için, “Kürt ortaklarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmeliyiz” ifadesini kullandı. Mike Waltz’ın ise, Suriye’deki PKK’lı teröristler için, “Kürt müttefiklerimiz, ABD çıkarları ve düşmanlarımızla savaşmak için hayatlarını tehlikeye attılar” dedi.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani’ye yakınlığı bilinen Rudaw'ın aktardığına göre, Jason Crow, öneri hakkında, "DEAŞ ile mücadelede sahada müttefikimiz olan Suriyeli ve Kürt ortaklarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmeliyiz" dedi.

Mike Waltz da, “Kürt müttefiklerimiz, ABD çıkarları ve düşmanlarımızla savaşmak için hayatlarını tehlikeye attılar. Yardımları için minnettarlığımızı hak ediyorlar. ABD Kongresi, savaş alanında bizimle birlikte savaşanları kabul etmelidir” diye konuştu.

Her iki Kongre üyesi benzer bir öneriyi 2019’da da Kongre’ye sunmuştu.

Türkiye ile yeni gerilim

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için kullandığı skandal "soykırım" ifadesi sonrası Türkiye ile ABD arasında gerginlik sürüyor.

Söz konusu vize ise, bu gerginlik ve krizi yeni bir boyuta taşıyacak.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra Türkiye, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi için ABD'ye talepte bulunmuş, ancak şu ana kadar herhangi bir karşılık verilmemişti. Kongreye terör örgütü PKK’lılarla ilgili sunulan sözde 'özel teklif', “PKK’lıların kaçacağı yeni ülke ABD mi” sorularını akıllara getirdi.