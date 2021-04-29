  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Haydut ABD'den terörist PKK'ya kıyak
Dünya

Haydut ABD'den terörist PKK'ya kıyak

1915 olayları için skandal "soykırım" tanımlaması yapan Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kepazelik daha yaşandı. Ülkede sözde iki Kongre üyesi terör örgütü PKK'nın Suriye kolu için 'özel vize' teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 15:11:00 -
Haydut ABD'den terörist PKK'ya kıyak

Küresel haydut ABD’de iki kendini bilmez Kongre üyesi, eli kanlı terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri için Özel Göçmen Vizesi (SIV) verilmesi önerisini Kongre’ye sundu.

Kongre’nin Demokrat üyesi Jason Crow ve Cumhuriyetçi üyesi Michael Waltz, Özel Göçmen Vizesi programına “Suriyeli Kürt müttefikler ve ailelerinin de eklenmesi”ni içeren öneriyi yeniden sundu.

Jason Crow’un eli kanlı teröristler için, “Kürt ortaklarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmeliyiz” ifadesini kullandı. Mike Waltz’ın ise, Suriye’deki PKK’lı teröristler için, “Kürt müttefiklerimiz, ABD çıkarları ve düşmanlarımızla savaşmak için hayatlarını tehlikeye attılar” dedi.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani’ye yakınlığı bilinen Rudaw'ın aktardığına göre, Jason Crow, öneri hakkında, "DEAŞ ile mücadelede sahada müttefikimiz olan Suriyeli ve Kürt ortaklarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmeliyiz" dedi.

Mike Waltz da, “Kürt müttefiklerimiz, ABD çıkarları ve düşmanlarımızla savaşmak için hayatlarını tehlikeye attılar. Yardımları için minnettarlığımızı hak ediyorlar. ABD Kongresi, savaş alanında bizimle birlikte savaşanları kabul etmelidir” diye konuştu.

Her iki Kongre üyesi benzer bir öneriyi 2019’da da Kongre’ye sunmuştu.

Türkiye ile yeni gerilim

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için kullandığı skandal "soykırım" ifadesi sonrası Türkiye ile ABD arasında gerginlik sürüyor.

Söz konusu vize ise, bu gerginlik ve krizi yeni bir boyuta taşıyacak.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra Türkiye, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi için ABD'ye talepte bulunmuş, ancak şu ana kadar herhangi bir karşılık verilmemişti. Kongreye terör örgütü PKK’lılarla ilgili sunulan sözde 'özel teklif', “PKK’lıların kaçacağı yeni ülke ABD mi” sorularını akıllara getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlginç anlar! Selçuk Tepeli rejinin hareketi sonrası sinirlendi
Gündem

İlginç anlar! Selçuk Tepeli rejinin hareketi sonrası sinirlendi

FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, ana haber sunduğu sırada rejinin kamera hareketleri sonrası tepki gösterdi.
Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı! İşte o bölge ve şehirler
Gündem

Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı! İşte o bölge ve şehirler

Rüzgârın Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre..
Konya Büyükşehir'den 50 milyonluk sosyal destek paketi
Aktüel

Konya Büyükşehir'den 50 milyonluk sosyal destek paketi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda kalan Konyalılara ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay