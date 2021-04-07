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Ekonomi Haydut ABD dış ticaret açığında rekor kırdı
Ekonomi

Haydut ABD dış ticaret açığında rekor kırdı

Gerek askeri gerekse ekonomik olarak dünyaya jandarmalık taslayan ABD, şubat ayında 71.1 milyar dolar dış ticaret açığı vererek rekor kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 20:56:00 - 2021-04-07 21:04:18
Haydut ABD dış ticaret açığında rekor kırdı

Askeri ve ekonomik alanda dünyaya jandarmalık taslayan Amerika Birleşik Devletleri, bu sefer tersten rekor kırdı. Şubat ayında hane halkı ve şirketlerin ithalat talebinin ihracatı aşmasıyla rekor seviyeye ulaşan dış ticaret açığı yüzde 4.8'lük yükselişle 71.1 milyar dolara ulaştı.

Açık giderek artıyor

Olumsuz hava koşullarının da etkisiyle gerileyen ithalat yüzde 0.7 azalışla 258.3 milyar dolara düşerken, ihracat ise yüzde 2.6 azalışla 187.3 milyar dolara kadar indi. ABD'de 2020 yılının şubat ayında yılın en düşük seviyesine inen dış ticaret açığı, o tarihten beri giderek artış gösteriyor.

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