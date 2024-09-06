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Spor Haydi devirin şu Galler'i... Euro 2024 fatihi takımımız Galler'e karşı...
Spor

Haydi devirin şu Galler'i... Euro 2024 fatihi takımımız Galler'e karşı...

Yeniakit Publisher
2024-09-06 00:07:00 - 2024-09-06 00:08:04
Haydi devirin şu Galler'i... Euro 2024 fatihi takımımız Galler'e karşı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında bugün Galler ile deplasmanda karşılaşacak A Millî Takımımız, bu ülkenin başkenti Cardiff'e geldi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında bugün Galler ile deplasmanda karşılaşacak A Millî Takımımız, bu ülkenin başkenti Cardiff'e geldi.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla yaklaşık 4 saatlik uçuşun ardından Cardiff Havalimanı'na gelen A Millî Takım kafilesi, burada T.C. Manchester Başkonsolosu Onur Sayın ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. Sayın, kafilede yer alan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek verdi. A Millî Takım oyuncularımız, kendilerini Cardiff Havalimanı'ndan karşılamaya gelen bir grup Türk taraftara da imza verdi ve kendileriyle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele geçen A Millîler, akşam yemeğinin ardından Galler - Türkiye müsabakasının oynanacağı Cardiff City Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yaptı.

Galler - Türkiye karşılaşması bugün TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka TV8 ve EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

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