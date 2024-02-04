Haydi bakalım ezogelin çorbası izah etsin olayı! İstanbul, Ankara bu beceriksizlere teslim edilir mi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

“İstanbul, Ankara” dedim ama.

İstanbul’un beceriksizini hemen her gün yazıyoruz. Bu sefer onu es geçelim..

Ankara’nın beceriksizine bakalım.

Hafta içi ajanslardan geçen haber şöyle idi:

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“Ankara Büyükşehir Belediyesi, en düşük teklifi Cengiz Holding’in verdiği Mamak Metrosu’nun ihalesini ‘tekliflerin fahiş olması’ nedeniyle iptal etti.”

Ben de bu konuyu değerlendirmek üzere iki gündür bilgisayarın başına geçiyorum, aktüel başka bir konu çıkıyor, bunu yazamıyordum..

Dün sosyal medyada, Ersan Şen’in, bu konuya ilişkin Sözcü TV’deki konuşmasına denk gelince, bir de olay “milletin parasını korumak” olarak yorumlanınca..

Artık hangi aktüel konu çıkarsa çıksın, bu konuya değinmek şart oldu..

Sözcü TV’de, Ersan Şen dedi ki:

“Ankara’da Sayın Mansur Yavaş, 15 Ocak 2024 tarihinde yapılan Mamak Metro ihalesini dün itibariyle iptal ettiklerini duyurdu. Niye biliyor musun?”

Karşısında da İsmail Saymaz oturuyor.. Emme basma tulumba gibi kafasını sallayarak dinliyor..

Ersan Şen, Mansur Yavaş’ın bir ihaleyi yapamamasını, iptal etmesini şu güzelleme ile aktarıyor:

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